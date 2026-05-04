Finisce con la moto in una scarpata, morto 59enne

Un uomo praticante di enduro – Francesco Sanfratello, 59 anni – ha perso la vita a seguito di una caduta con la moto alla base di una scarpata in un’area particolarmente impervia nei pressi di Portella Sant’Anna, a ovest di San Martino delle Scale (Palermo). L’uomo si trovava insieme ad altri due enduristi, ma al momento dell’incidente si erano persi di vista. Dalle ore 13 non si avevano più sue notizie. È stato successivamente individuato da un gruppo di escursionisti stranieri che hanno dato l’allarme. La richiesta di soccorso è pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, che ha allertato il 118.

La Centrale Operativa del 118 Palermo-Trapani ha quindi attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono immediaramente intervenute sul posto trovando l’endurista privo di vita. Successivamente i Tecnici del Soccorso Alpino hanno condotto sui luoghi i Carabinieri della Stazione di San Martino delle Scale, competenti per territorio, il medico e l’infermiere dell’ambulanza del 118.

E’ arrivato successivamente anche personale del Corpo Forestale. Il medico del 118 ha potuto soltanto constatare l’avvenuto decesso. Il magistrato ha disposto l’intervento del medico legale per gli accertamenti di competenza prima di autorizzare la rimozione della salma. Ottenuto il nulla osta, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha provveduto al recupero e al trasporto fino alla strada carrabile dove la salma è stata consegnata al carro funebre.