Giudiziaria

Corruzione, al via il processo al presidente dell’Ars Galvagno

La difesa presenterà eccezione sulla competenza territoriale dal Tribunale di Palermo a quello di Catania

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ durata poco meno di mezz’ora la prima udienza del processoa carico del Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno accusato di corruzione, falso e truffa. Il presidente del collegio, Fabrizio La Cascia, dopo la richiesta di rinvio presentata dalla difesa di Galvagno, l’avvocato Ninni Reina, ha accolto la richiesta il processo al prossimo 18 giugno. Imputato anche l’autista di Galvagno, roberto Marino, difeso dall’avvocato Salvatore Sansone.

La difesa del Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, imputato per falso, truffa e corruzione, come apprende l’Adnkronos, chiederà al collegio, nella prossima udienza, di spostare il foro di competenza del processo. L’avvocato Ninni Reina, in aula con l’avvocato Giuseppe Reina, presenterà un’eccezione sia sulla competenza territoriale sia su alcune intercettazioni depositate durante le indagini. “C’è un problema giuridico molto serio…”, ha detto Reina. Dello stesspo avviso anche l’avvocato Salvatore Sansone, legale dell’altro imputato del processo, Roberto Marino, autista di Galvagno. La prossima udienza sarà il 18 giugno.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Favara, 19enne minacciato con un coltello e rapinato in strada 
Agrigento

Camper in marcia prende fuoco sotto la Valle dei templi, intervento dei Vigili del fuoco 
Apertura

Finisce con la moto in una scarpata, morto 59enne
Apertura

Investito durante gara all’autodromo di Racalmuto, cronometrista in ospedale
Agrigento

Minicar contro un masso a San Leone, 16enne ferita
banner italpress istituzionale banner italpress tv