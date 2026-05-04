Corruzione, al via il processo al presidente dell’Ars Galvagno

E’ durata poco meno di mezz’ora la prima udienza del processoa carico del Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno accusato di corruzione, falso e truffa. Il presidente del collegio, Fabrizio La Cascia, dopo la richiesta di rinvio presentata dalla difesa di Galvagno, l’avvocato Ninni Reina, ha accolto la richiesta il processo al prossimo 18 giugno. Imputato anche l’autista di Galvagno, roberto Marino, difeso dall’avvocato Salvatore Sansone.

La difesa del Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, imputato per falso, truffa e corruzione, come apprende l’Adnkronos, chiederà al collegio, nella prossima udienza, di spostare il foro di competenza del processo. L’avvocato Ninni Reina, in aula con l’avvocato Giuseppe Reina, presenterà un’eccezione sia sulla competenza territoriale sia su alcune intercettazioni depositate durante le indagini. “C’è un problema giuridico molto serio…”, ha detto Reina. Dello stesspo avviso anche l’avvocato Salvatore Sansone, legale dell’altro imputato del processo, Roberto Marino, autista di Galvagno. La prossima udienza sarà il 18 giugno.