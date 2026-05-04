Lite tra due giovani stranieri degenera in un accoltellamento: al via le indagini

Grave episodio di sangue in Piazza Santa Lucia, nel cuore del quartiere Borgata a Siracusa, dove una lite tra due giovani stranieri e’ degenerata in un accoltellamento. La zuffa, avvenuta sabato, ha coinvolto rapidamente numerosi presenti, tra amici e parenti, trasformandosi in una violenta aggressione collettiva. Ad avere la peggio e’ stato uno dei due giovani: e’ giunto al Pronto Soccorso dell’Umberto I con una profonda ferita al torace. L’emorragia interna ha reso necessario un intervento d’urgenza e il ricovero in Rianimazione. Poco dopo si e’ presentato l’altro giovane con costole fratturate e una lesione polmonare causata dai traumi, ora piantonato in Chirurgia. I carabinieri di Siracusa hanno avviato le indagini per ricostruire le ragioni dello scontro fisico.