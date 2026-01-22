Apertura

Favara, malore durante il sonno: 67enne trovato morto in casa

L'uomo è stato trovato morto nella sa casa in via IV Novembre

Un uomo P.M di 67 anni di Favara è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via IV Novembre. Lanciato l’allarme sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che una volta all’interno dell’appartamento hanno trovato l’uomo morto nel suo letto. Sembrerebbe che l’uomo abbia avuto un malore durante il sonno che si è rivelato fatale. Presenti anche i Carabinieri della locale tenenza.

