Favara, malore durante il sonno: 67enne trovato morto in casa

Un uomo P.M di 67 anni di Favara è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via IV Novembre. Lanciato l’allarme sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che una volta all’interno dell’appartamento hanno trovato l’uomo morto nel suo letto. Sembrerebbe che l’uomo abbia avuto un malore durante il sonno che si è rivelato fatale. Presenti anche i Carabinieri della locale tenenza.