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Favara, in casa con oltre 30 chili di hashish: chiesto processo per 26enne

La vicenda nasce da un controllo sul giovane nei pressi di un bar a Favara, trovato in possesso di quasi due chili di hashish

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il sostituto procuratore della Repubblica, Alessandra Scioli, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Salvatore Luparello, 26 anni, di Agrigento, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 8 giugno davanti il gup Alberto Lippini, chiamato a decidere se mandare (o meno) a processo il giovane, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano. 

La vicenda risale ad un controllo eseguito dalle forze dell’ordine a Favara nel settembre scorso. Il ragazzo venne perquisito nei pressi di un bar del centro e trovato in possesso di oltre 2 chili di hashish. L’ispezione è stata così estesa all’abitazione del 26enne. In una stanza dell’appartamento sono stati rinvenuti altri 29 chili della stessa sostanze stupefacente in involucri di carta alluminio.  

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