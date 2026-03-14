Carne mal conservata e senza tracciabilità, denunciato macellaio 

Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento per verificare il rispetto delle norme nel settore del commercio alimentare. I vigili urbani hanno ispezionato una macelleria nella Città dei templi gestita da un cittadino straniero.

Al termine dell’accertamento sono state riscontrate alcune irregolarità. Gli agenti hanno sottoposto a sequestro circa 30 chilogrammi di carne poiché mal conservati e senza la necessaria tracciabilità. Un estintore, inoltre, è risultato scaduto e quindi inefficace. Per questo motivo il macellaio è stato denunciato e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione amministrativa.