Comparirà domani mattina davanti il gip Manfredi Coffari, per l’udienza di convalida, il 52enne di Favara – A.C. – arrestato l’altro ieri dai carabinieri dopo l’irruzione effettuata in un appartamento nei pressi di viale Stati Uniti. L’indagato, che ha nominato l’avvocato Daniele Re, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, detenzione di arma clandestina, lesioni personali, minaccia aggravata e lesioni personali colpose.

Da giorni si aveva il sospetto che l’uomo potesse detenere e usare un’arma. Sospetto che ha trovato conferma nel pomeriggio del 21 novembre quando i carabinieri hanno fatto irruzione. L’arma c’era ed era pure carica. I militari hanno sequestrato una pistola con il colpo in canna. Ma la vicenda potrebbe essere più complicata e non legata soltanto a questo singolo episodio alla luce anche delle contestazioni formalizzate dal pm Luisa Piccolo, su tutte quelle di lesioni colpose. L’anziana madre si trova ricoverata in ospedale.