Nuovo sopralluogo da parte dei Carabinieri Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) nell’ambito delle indagini che hanno portato all’arresto di A.C., 52 anni, di Favara, finito in carcere con l’accusa di avere puntato una pistola carica alla testa di un luogotenente e aver intossicato la madre (colposamente e non dolosamente ndr) con una miscela di farmaci senza parere medico. La Scientifica è tornata nell’abitazione dell’indagato per effettuare accertamenti disposti dalla Procura di Agrigento.

L’attività investigativa punta a fare piena luce su quanto accaduto e, in particolare, sulle circostanze che avrebbero portato al coinvolgimento della madre dell’indagato. Proprio sulle sue condizioni di salute sono tuttora in corso specifici accertamenti medico-legali e tossicologici, ritenuti fondamentali per chiarire la natura e le eventuali conseguenze delle sostanze assunte. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo le avrebbe somministrato alcune miscele preparate autonomamente, senza alcuna prescrizione e in assenza di un controllo medico. Il 52enne, difeso dall’avvocato Daniele Re, è indagato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, detenzione di arma clandestina, lesioni personali, minaccia aggravata e lesioni personali colpose. Le indagini proseguono.