Un percorso tra storia dell’arte, radici cristiane e identità del territorio: il Museo Diocesano di Agrigento (MUDIA) promuove un appuntamento speciale, dedicato al dialogo tra bellezza, spiritualità e cultura del vino, inaugurando nelle proprie sale il progetto “Firriato: Culture and Wine. La cultura del vino. Il vino per la cultura“

L’iniziativa offrirà al pubblico un’esperienza di approfondimento multidisciplinare, articolata in tre momenti complementari: L’iconografia del Natale al MUDIA: un intervento a cura della Direttrice del Museo Diocesano Domenica Brancato, dedicato alla lettura storica, artistica e simbolica delle opere natalizie custodite nelle collezioni museali, con particolare approfondimento alla collezione Medievale; Il vino nel Cristianesimo delle origini: un approfondimento affidato al patrologo Vincenzo Lombino, docente di Patristica alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, che guiderà i presenti alla scoperta del valore liturgico, teologico e culturale del vino nella tradizione cristiana primitiva; Degustazione narrativa firmata Firriato – Culture and Wine a cura di Bartolomeo Gerlando e Alan Vele: un percorso sensoriale e culturale dedicato all’identità vitivinicola siciliana e alla filosofia produttiva di Firriato, custode di un terroir autentico, con quattro etichette selezionate in dialogo ideale con la sezione medievale e la sala Chiaramonte del Museo (Chiaramonte Chardonnay, Ribeca, Harmonium e Camelot).

Attraverso questo incontro, il Museo Diocesano rinnova la propria vocazione di luogo vivo di confronto e valorizzazione culturale, unendo la tutela del patrimonio storico-artistico al racconto delle eccellenze della terra siciliana.