Favara, proseguono le ricerche di Marianna; i soccorritori: “ancora nulla, non ci fermiamo”

“Ancora niente”. “Non si trova, stiamo cercando ovunque, ma nulla”. “Continuamo a cercare”. Queste sono le parole dei soccorritori, che nonostante la stanchezza e il peso dell’attesa, da dodici giorni non si sono fermati, cercando Marianna Bello, la 38enne di Favara, madre di tre figli, travolta da un fiume d’acqua in piena in Piazza della Libertà durante il violento nubifragio del primo di ottobre.

I soccorritori – Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Finanza e volontari – perlustrano instancabilmente il vallone. Le squadre stanno ispezionando il fiumiciattolo, anfratti, canneti e svuotando pozze d’acqua alla ricerca della donna. Grandi quantità di fango e detriti vengono rimosse con mezzi di movimento terra per ispezionare l’intera area. Più squadre dei vigili del fuoco, durante la mattinata, si sono concentrate su Misita, la strada per andare a Zingarello, dove c’è l’attraversamento del fiume Naro. Anche il sindaco Antonio Palumbo, giorno e notte, non ha mai abbandonato la speranza di ritrovare la donna, partecipando attivamente alle ricerche.

Nella giornata di domani, lunedì 13 ottobre, rientreranno in azione i cani molecolari dei Carabinieri, Claus e Ula, provenienti dal centro di addestramento di Firenze.