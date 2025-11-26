Canicattì

Tentata estorsione ai genitori, 24enne all’abbreviato 

Il 24enne di Canicattì era stato arrestato la scorsa estate dopo aver incendiato un magazzino per costringere i genitori a consegnargli i soldi

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato il canicattinese Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, finito a processo con l’accusa di tentata estorsione ai danni dei genitori. Il giovane, difeso dall’avvocato Davide Casà, era stato arrestato la scorsa estate dopo aver incendiato un magazzino e minacciato di far saltare in aria l’immobile per costringere i genitori a consegnarli venti euro.

Madre e padre hanno così denunciato il figlio dopo anni di vessazioni. Il prossimo 21 gennaio è in programma la requisitoria del pubblico ministero e l’arringa della difesa. Poi sarà la volta della sentenza. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

A superstiti vittima mafia spetta vitalizio, condannato Viminale
di Giuseppe Castaldo

La maxi inchiesta “Sepultura” su un traffico illecito di rifiuti: 5 condanne e 21 assoluzioni 
Apertura

M5S: “Da Regione Sicilia 115mila euro buttati dalla finestra per premiare il governatore Schifani”
Agrigento

Pietro Medici nuovo presidente dello Iacp di Agrigento
Apertura

Inchiesta Cuffaro, il deputato Carmelo Pace si sospende dalla Commissione antimafia 
Aragona

Carabinieri, il generale Del Monaco in visita a Canicattì e Aragona 
banner italpress istituzionale banner italpress tv