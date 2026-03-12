Apertura
Favara, uomo accoltellato nei pressi del supermercato Lidl: preso l’aggressore 

Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri e portato negli uffici della locale Tenenza

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Un uomo è stato ferito con un’arma da taglio a Favara. La persona è stata raggiunta da almeno un fendente in via Capitano Callea, nei pressi del supermercato Lidl. Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri e portato negli uffici della locale Tenenza.

La vittima, lanciato l’allarme, è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non è ancora chiaro il motivo dell’accoltellamento. I carabinieri hanno avviato l’attività per ricostruire quanto accaduto. 

