Apertura
In aggiornamento
Favara, uomo accoltellato nei pressi del supermercato Lidl: preso l’aggressore
Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri e portato negli uffici della locale Tenenza
Un uomo è stato ferito con un’arma da taglio a Favara. La persona è stata raggiunta da almeno un fendente in via Capitano Callea, nei pressi del supermercato Lidl. Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri e portato negli uffici della locale Tenenza.
La vittima, lanciato l’allarme, è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non è ancora chiaro il motivo dell’accoltellamento. I carabinieri hanno avviato l’attività per ricostruire quanto accaduto.
Leggi anche
Redazione
0 commenti