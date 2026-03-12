Rottamazione quinquies, l’ordine dei Commercialisti scrive ai sindaci: “Aderite”

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento, per mano del suo presidente Calogero Dulcimascolo, ha inviato una proposta ufficiale a tutti i Sindaci della Provincia di Agrigento per introdurre nuove agevolazioni fiscali locali.

La lettera, datata 11 marzo 2026, suggerisce l’adozione di un regolamento comunale che permetta ai cittadini di regolarizzare il pagamento dei tributi e di altre entrate patrimoniali senza l’applicazione di more per il ritardato versamento.

Questa iniziativa si inserisce nel solco delle disposizioni stabilite dalla Legge di Bilancio 2026, la quale concede agli enti territoriali la facoltà di prevedere l’esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi per chi decide di mettersi in regola con gli adempimenti pregressi.

L’obiettivo principale della proposta è quello di stimolare la riscossione di quei crediti comunali che risultano di difficile esigibilità, offrendo al contempo un supporto concreto ai contribuenti. Il presidente Dulcimascolo ha inoltre manifestato la piena disponibilità dell’Ordine a collaborare attivamente con le varie Amministrazioni comunali attraverso tavoli tecnici o incontri di approfondimento per definire i criteri operativi e le procedure necessarie alla messa in atto del regolamento.