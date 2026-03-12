Agrigento

Rottamazione quinquies, l’ordine dei Commercialisti scrive ai sindaci: “Aderite”

Il presidente Dulcimascolo ha inoltre manifestato la piena disponibilità a collaborare attivamente con le varie Amministrazioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Gioacchino Schicchi

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento, per mano del suo presidente Calogero Dulcimascolo, ha inviato una proposta ufficiale a tutti i Sindaci della Provincia di Agrigento per introdurre nuove agevolazioni fiscali locali.

La lettera, datata 11 marzo 2026, suggerisce l’adozione di un regolamento comunale che permetta ai cittadini di regolarizzare il pagamento dei tributi e di altre entrate patrimoniali senza l’applicazione di more per il ritardato versamento.

Questa iniziativa si inserisce nel solco delle disposizioni stabilite dalla Legge di Bilancio 2026, la quale concede agli enti territoriali la facoltà di prevedere l’esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi per chi decide di mettersi in regola con gli adempimenti pregressi.

L’obiettivo principale della proposta è quello di stimolare la riscossione di quei crediti comunali che risultano di difficile esigibilità, offrendo al contempo un supporto concreto ai contribuenti. Il presidente Dulcimascolo ha inoltre manifestato la piena disponibilità dell’Ordine a collaborare attivamente con le varie Amministrazioni comunali attraverso tavoli tecnici o incontri di approfondimento per definire i criteri operativi e le procedure necessarie alla messa in atto del regolamento.

Argomenti Correlati:#rottamazione quinquies#Tasse
0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

AperturaIn aggiornamento

Favara, uomo accoltellato nei pressi del supermercato Lidl: preso l’aggressore 
di Gioacchino Schicchi

Rottamazione quinquies, l’ordine dei Commercialisti scrive ai sindaci: “Aderite”
Apertura

Corruzione, vicepresidente antimafia ammette contatti con Vetro: “Mi sono fidata di Iacolino”
Cultura

Al Tribunale di Agrigento la Mostra itinerante “Lessici Familiari- Stereotipi ad ogni latitudine”
comitini

A Comitini operativa la camera PRISMA: l’Osservatorio Astronomico si prepara all’inaugurazione di maggio
Catania

Trattamenti estetici in ambulatorio abusivo, denunciata 40enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv