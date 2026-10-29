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Favara, vìola più volte il divieto di avvicinamento: arrestato 22enne 

Il giovane, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla mamma per una brutta vicenda di maltrattamenti, avrebbe violato le prescrizioni dell’Autorità giudiziaria

Pubblicato 18 secondi fa
Da Redazione

Avrebbe violato ripetutamente il divieto di avvicinamento alla madre infischiandosene anche del braccialetto elettronico. Per questo motivo si sono aperte le porte del carcere nei confronti di un ventiduenne di Favara.

Il gip ha disposto l’aggravamento della misura cautelare con trasferimento  nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Sono stati i carabinieri della locale Tenenza ad eseguire la misura. Il giovane, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla mamma per una brutta vicenda di maltrattamenti, avrebbe violato le prescrizioni dell’Autorità giudiziaria.

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