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“Picchia la moglie e la minaccia anche con un coltello”, misura cautelare per 50enne

Una brutta vicenda che viene direttamente da Licata. L’uomo dovrà tenere una distanza di almeno un chilometro dall’ex moglie

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza sessuale. Sono le contestazioni mosse a carico di un cinquantenne licatese nei confronti del quale il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo dovrà tenere una distanza di almeno un chilometro dall’ex moglie e avrà anche il braccialetto elettronico. 

Una brutta vicenda che viene direttamente da Licata e che, secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto inizio la scorsa estate. Il 50enne avrebbe maltrattato in più occasione la donna, una 48enne, arrivando anche ad alzarle le mani. In un altro episodio avrebbe addirittura impugnato un coltello minacciandola. La coppia aveva tentato di recuperare il matrimonio trasferendosi al nord ma le violenze non si sarebbero attenuate. La donna, così, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri

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