Tumori a pompieri a Lampedusa, Viminale chiede verifiche a commissione medica

Il ministero dell’Interno ha chiesto alla commissione medica ospedaliera di Messina l’accertamento delle patologie e la possibile attribuzione dello status di “vittima del dovere equiparata” in favore di 17 ex vigili del fuoco – dieci sono morti – che hanno prestato servizio nella sede distaccata aeroportuale di Lampedusa. La comunicazione è stata trasmessa al comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento e allo studio legale Andrea Bava. La valutazione sanitaria è necessaria per ottenere il parere del comitato di verifica per le cause di servizio. Si tratta di un provvedimento che sblocca una complessa vicenda, cominciata nel 2022, legata all’anomala incidenza di malattie oncologiche e gravi patologie tra i pompieri in servizio sull’isola delle Pelagie. All’origine delle istanze vi è l’esposizione alle onde elettromagnetiche di un radar militare rimasto attivo dal 1986 al 1998, installato a circa 400 metri dalla sede di servizio a seguito dell’attacco missilistico libico. Durante il periodo di operatività dell’impianto, il personale aveva segnalato ricorrenti malesseri e forti emicranie, coincisi con frequenti interferenze e blackout alle apparecchiature della zona. Nel corso degli anni si è registrata una tragica scia di oltre 12 decessi per tumore tra i lavoratori in servizio e quelli ormai in pensione. Il caso era stato sollevato dall’ex segretario provinciale della Uilpa vigili del fuoco di Agrigento, Antonio Di Malta, con la richiesta di un’indagine epidemiologica per accertare le correlazioni tra il radar e l’insorgenza dei tumori. Le pratiche avviate dai legali per conto degli ex dipendenti e dei loro familiari approdano ora agli accertamenti medico-legali disposti dal Viminale per il riconoscimento degli eventuali benefici previsti dalla legge.