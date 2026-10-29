Apertura

Tragedia sul lavoro, operaio di 65 anni muore folgorato

Stava manovrando un mezzo all'interno di una azienda del polo avicolo quando avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Incidente mortale sul lavoro in provincia di Ragusa. Vittima un operaio 65enne, Giovanni Fargione. Stava manovrando un mezzo all’interno di una azienda del polo avicolo di Modica, quando avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione, rimanendo folgorato.

L’episodio e’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, ma la notizia si e’ diffusa soltanto oggi. I colleghi di lavoro hanno immediatamente allertato il 118 mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco e una squadra dell’azienda che gestisce la rete di fornitura dell’energia elettrica per isolare la tratta. Per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche il personale della Polizia di Stato e gli ispettori dello Spresal

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tragedia sul lavoro, operaio di 65 anni muore folgorato
Apertura

“Picchia la moglie e la minaccia anche con un coltello”, misura cautelare per 50enne
Apertura

Favara, vìola più volte il divieto di avvicinamento: arrestato 22enne 
di Giuseppe Castaldo

L’operaio morto sul viadotto Morandi, depositata perizia: “Precipitato dal livello superiore”. Adesso tocca ai Ris
di Giuseppe Castaldo

“Minaccia di diffondere foto intime di una ragazza”, chiesta condanna per 34enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv