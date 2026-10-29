Tragedia sul lavoro, operaio di 65 anni muore folgorato

Incidente mortale sul lavoro in provincia di Ragusa. Vittima un operaio 65enne, Giovanni Fargione. Stava manovrando un mezzo all’interno di una azienda del polo avicolo di Modica, quando avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione, rimanendo folgorato.

L’episodio e’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, ma la notizia si e’ diffusa soltanto oggi. I colleghi di lavoro hanno immediatamente allertato il 118 mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco e una squadra dell’azienda che gestisce la rete di fornitura dell’energia elettrica per isolare la tratta. Per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche il personale della Polizia di Stato e gli ispettori dello Spresal.