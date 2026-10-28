“Minaccia di diffondere foto intime di una ragazza”, chiesta condanna per 34enne 

Avrebbe perseguitato una ragazza con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale minacciando di diffondere audio e foto intimi qualora non fosse ritornata con lui. Il pm Manola Cellura ha chiesto la condanna ad un anno e due mesi di reclusione nei confronti di un 34enne di Canicattì – C.M. – finito a processo con l’accusa di stalking.

La vicenda risale al 2022 ma si sarebbe protratta nel tempo. All’imputato, difeso dall’avvocato Calogero Li Calzi, vengono contestati diversi episodi di particolare allarme che avrebbero costretto la ragazza a cambiare abitudini di vita e sentirsi in costante pericolo. In più occasioni avrebbe minacciato la donna di diffondere foto compromettenti che la ritraevano durante atti sessuali qualora non avesse accettato di tornare con lui. E ancora: appostamenti sul luogo di lavoro, a casa dei genitori e pedinamenti sulla pubblica via. La ragazza ha così deciso di rompere il silenzio e denunciare. Adesso si è costituita parte civile tramite l’avvocato Roberta Tuttolomondo e, qualora il 34enne venisse condannato, potrà avere diritto ad un risarcimento.