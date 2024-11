Favarese si arruola al fianco delle truppe ucraine, giallo sulla scomparsa: rapito o ucciso?

Si definiscono “combattenti per la libertà degli ucraini e dell’Europa”. Sono – di fatto – volontari stranieri che si sono arruolati al fianco delle truppe ucraine. Il loro numero ufficiale resta un mistero: c’è chi ipotizza possano essere trecento. Tra questi vi sono anche italiani, molti dal nordest ma anche siciliani. È il caso di Angelo Costanza, 42 anni, di Favara. Padre di famiglia, residente in Belgio. Qualche mese fa ha deciso di partire per l’Ucraina e combattere la guerra contro la Russia. Da qualche giorno, però, non si hanno più sue notizie. La possibilità che sia stato preso in ostaggio, o peggio ancora ucciso, è concreta. Costanza è iscritto regolarmente all’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’Estero anche se molti tra i combattenti non si registrano all’ambasciata Ucraina. La legge italiana, infatti, vieta ai propri cittadini di combattere da privati per un Paese straniero.

A lanciare un appello alle Istituzioni, chiedendo l’attivazione delle ricerche alla Farnesina, è il prof. Giuseppe Arnone, presidente della Fondazione italiani in Europa nonché membro del coordinamento Europa di Fratelli d’Italia. Il Ministero degli Esteri, in contatto con la famiglia di Angelo Costanza, non confermerebbe il decesso ma sono in corso ulteriori accertamenti. In un’intervista ad un combattente italiano in Ucraina – pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera – il nome di Angelo compare tra le tre vittime di nazionalità italiana cadute combattendo dal 2022 ad oggi.