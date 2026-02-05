Finge di essere amico del nipote e svaligia casa di una pensionata, indagini 

Si è intrufolato in casa di una donna spacciandosi per un amico del nipote. Una volta dentro, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria, le ha svaligiato l’abitazione portando via oro e preziosi. È successo a Sambuca di Sicilia.

La vittima, quando ha capito di essere stata derubata, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’uomo, dopo aver guadagnato l’ingresso, si è portato in camera da letto dove ha rubato un paio di orecchini, un orologio e un anello dal valore complessivo di alcune migliaia di euro. Poi la fuga. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità del malvivente.