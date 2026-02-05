Agrigento

Molesta ragazza nei pressi di Porta di Ponte, denunciato trentenne 

La giovane, impaurita, ha visto una Volante della polizia chiedendo aiuto agli agenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In evidente stato di alterazione alcolica ha avvicinato una ragazza cominciando a importunarla con pesanti apprezzamenti e chiedendo inoltre di seguirla. La giovane, impaurita, ha visto una Volante della polizia chiedendo aiuto agli agenti. È accaduto nei pressi dei giardini di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea, ad Agrigento.

A finire nei guai un trentenne romeno. L’uomo è stato denunciato per molestie e false dichiarazioni a pubblico ufficiale poiché, una volta identificato, ha fornito generalità false ed esibito anche un documento contraffatto. Per il trentenne è stato emesso anche un provvedimento che lo obbliga a non frequentare più la zona di via Atenea e dintorni. 

