Molesta ragazza nei pressi di Porta di Ponte, denunciato trentenne
La giovane, impaurita, ha visto una Volante della polizia chiedendo aiuto agli agenti
In evidente stato di alterazione alcolica ha avvicinato una ragazza cominciando a importunarla con pesanti apprezzamenti e chiedendo inoltre di seguirla. La giovane, impaurita, ha visto una Volante della polizia chiedendo aiuto agli agenti. È accaduto nei pressi dei giardini di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea, ad Agrigento.
A finire nei guai un trentenne romeno. L’uomo è stato denunciato per molestie e false dichiarazioni a pubblico ufficiale poiché, una volta identificato, ha fornito generalità false ed esibito anche un documento contraffatto. Per il trentenne è stato emesso anche un provvedimento che lo obbliga a non frequentare più la zona di via Atenea e dintorni.