Palermo

Scoperti sei lavoratori in nero in un negozio di frutta, oltre 40 mila euro di sanzioni

Complessivamente, sono state elevate sanzione amministrative per € 28.400,00 e ammende per € 11.000,00.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nella giornata odierna, il NIL CC di Palermo, supportato dalla Stazione CC Palermo Crispi, ha effettuato un accesso ispettivo presso una rinomata attività di rivendita di frutta e verdura ubicata nella zona residenziale del capoluogo. Nel corso dei controlli, i militari operanti hanno riscontrato gravi irregolarità, accertando la presenza di ben 6 lavoratori in nero, completamente sconosciuti alla P.A. e 1 lavoratore irregolare su 13 presenti.

L’attività imprenditoriale in parola è stata sospesa per aver superato il 10% della forza lavoro “in nero” presente sul posto. Sono state anche riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza, quali il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, l’omessa sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione dei lavoratori, oltre che l’installazione di sistemi video sorveglianza non autorizzati dal locale Ispettorato del Lavoro e il distacco illecito di un lavoratore. Complessivamente, sono state elevate sanzione amministrative per € 28.400,00 e ammende per € 11.000,00.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Rottamazione delle cartelle, la nota dell’opposizione: “Il tempo delle promesse è finito”
Messina

Maltratta e minaccia i familiari, arrestato 26enne
Agrigento

“Natura, Arte e Comunicazione”, presentato il progetto: l’intervento del sindaco Miccichè
Agrigento

Perdono il controllo della minicar e finiscono fuori strada, feriti due minorenni 
Palermo

In auto con hashish, marijuana ed eroina: arrestato 51enne
Palermo

Chiedono il “pizzo” a imprenditore edile, due misure cautelari per estorsione mafiosa 
banner italpress istituzionale banner italpress tv