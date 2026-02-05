World Champions League di Calcio Balilla Paralimpico, presente la Pro Sport Ravanusa
C’è anche la Pro Sport Ravanusa tra le 12 squadre che prenderanno parte alla prossima World Champions League di Calcio Balilla Paralimpico, in programma a Messina il 6 e 7 Febbraio. La manifestazione organizzata dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla guidata dal Presidente Francesco Bonanno, sarà in Italia per la prima volta, ospiterà il meglio del Calcio Balilla Paralimpico del panorama Mondiale.
Livello di competizione altissimo con la presenza di 81 sodalizi provenienti dal tutto il mondo, con gli organizzatori che hanno preparato presso il Palarescifina ben 74 tavoli che ospiteranno tutti gli incontri delle 5 categorie. Per la Pro Sport Ravanusa il team sarà composto da Maurilio Vaccaro, Giuseppe Averna ed Angelo Giangreco, guidati dal tecnico Giancarlo La Greca. Proprio la Pro Sport Ravanusa esordirà contro gli argentini del Love Foosball Club, in una competizione per la categoria Wheelchair che vede la partecipazione di 12 team.
Tutte gli incontri possono essere seguiti in diretta attraverso i canali online delle federazione al seguente link, https://app.tablesoccer.org/p/wcl-2026/ps o dal sito https://www.fpicb.it/. Sempre in tema di Calcio Balilla, la Pro Sport nonché il movimento paralimpico siciliano, parte con il piede giusto per la stagione 2026, sempre questo mese è precisamente il prossimo 20 Febbraio, Ravanusa ospiterà il campionato regionale, segno ancora una volta di un mondo quella dello Sport Paralimpico in continua crescita a Ravanusa grazie alle attività che vengono svolte presso il Centro Multiservizi Mirek Coniglio, punto di riferimento di decine di ragazzi.