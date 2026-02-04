Licata

Morto a Roma l’ex giudice Corrado Carnevale Aveva 95 anni

E' stato uno dei magistrati più potenti, controversi e discussi della storia repubblicana

Pubblicato 35 minuti fa
Redazione

E’ morto questo pomeriggio a Roma, all’età di 95 anni, l’ex giudice Corrado Carnevale. Nato a Licata il 9 maggio del 1930, Carnevale ha attraversato oltre mezzo secolo della storia giudiziaria italiana. L’ex giudice è stato presidente di sezione della Corte di Cassazione. Gli venne affibbiato il nome di “ammazzasentenze” per una serie di pronunce di annullamento. Dai processi in cui è stato coinvolto, anche per l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ne è sempre uscito assolto. Dal 1993 al 2007 è stato sospeso dal servizio, poi il ritorno in Cassazione e la pensione nel 2013. I funerali si svolgeranno venerdì a Roma.

