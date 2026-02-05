Evade dai domiciliari per andare al centro commerciale, denunciato

Un 34enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò per evasione. Durante un controllo nella sua abitazione i militari non lo hanno trovato in casa, immediate sono scattate le ricerche che hanno permesso di rintracciarlo a Belpasso in un centro commerciale. Un allontanamento ingiustificato dal proprio domicilio che è costato al 34enne la denuncia. L’autorità giudiziaria ha disposto il ripristino della misura.