“AbbracCiAA la cultura..in pratiCAA”, al via la mostra a Menfi

Si apre lunedi 4 Maggio 2026 all’Istituto “Santi Bivona” di Menfi la mostra dedicata alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), nell’ambito del progetto regionale “AbbracCiAA la Cultura… in pratiCAA”, iniziativa che punta a rendere la scuola un luogo realmente accessibile e inclusivo. L’evento rientra nel percorso sostenuto dall’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e alla Formazione professionale e coinvolge studenti, docenti e comunità educante in un lavoro condiviso sulla cultura dell’inclusione.

La mostra nasce all’interno della rete nazionale “Rete di scuole per comuniCAAre”, coordinata dall’Istituto Comprensivo lombardo di Rezzato, che riunisce quaranta scuole italiane impegnate nello sviluppo di modelli innovativi per l’accessibilità comunicativa. Per il territorio, il coordinamento è affidato all’I.I.S.S. “Don Michele Arena” di Sciacca, guidato dalla dirigente Daniela Rizzuto, che ha favorito il collegamento tra istituti e comunità locali. Centrale il ruolo della docente Gisella Mondino, coordinatrice del progetto. Un ambizioso programma che non è rivolto solo alle scuole della Rete, ma anche ad altri docenti, assistenti alla comunicazione, caregiver, operatori sanitari e culturali, associazioni del Terzo settore:

“L’obiettivo della Rete – dicono la dirigente Rizzuto e la professoressa Mondino – è promuovere l’accessibilità culturale e la comunicazione aumentativa alternativa attraverso azioni di formazione allo scopo di promuovere consapevolezza nei contesti di vita e realizzare buone pratiche”.

L’esposizione che si apre oggi a Menfi raccoglie gli elaborati prodotti durante la Summer School 2025 “AbbracCiAA la Cultura”: materiali visivi e strumenti comunicativi che mostrano come la CAA non sia solo un supporto didattico, ma un mezzo capace di abbattere barriere, migliorare le relazioni e favorire la partecipazione in ogni contesto della vita quotidiana. Il progetto prevede inoltre etichette accessibili per gli ambienti scolastici, tabelle tematiche per la comunicazione e attività laboratoriali rivolte agli studenti, supporto ai percorsi educativi e sociali già attivi nelle scuole, installazione di tabelle comunicative nei luoghi pubblici, diffusione degli strumenti CAA nei contesti di vita quotidiana. Un gran lavoro per trasformare la CAA da strumento specialistico a linguaggio quotidiano condiviso nella comunità.

Per raggiungere gli obiettivi, l’attività si sta sviluppando anche con la creazione di partenariati pubblico-privati per costruire una rete tra istituzioni, media e realtà associative impegnate nella promozione di una comunicazione multimodale e inclusiva nei contesti sociali, culturali e turistici. A fine maggio, al Don Michele Arena, “AbbracCiAA la Cultura… in pratiCAA” vivrà una ricca tre giorni conclusiva del progetto, che prevede relazioni, attività laboratoriali, dibattiti e workshop sui temi dell’accessibilità culturale, coerentemente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con il nostro dettato costituzionale.