Palermo

Furto di energia e guida senza patente, raffica di denunce

Una operazione a largo raggio mirata alla prevenzione dell'illegalità e, in particolare, al traffico di stupefacenti e alla verifica degli allacci abusivi

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Denunce e sequestri nel quartiere Boccadifalco di Palermo dove i carabinieri della Compagnia di San Lorenzo, con il supporto del Nucleo operativo, delle Stazioni dipendenti, di diversi equipaggi del Nucleo radiomobile e del 9° Nucleo elicotteri, hanno portato a termine un’operazione a larogo raggio mirata alla prevenzione dell’illegalità e, in particolare, al traffico di stupefacenti e alla verifica degli allacci abusivi alla rete elettrica. Durante le perquisizioni sono state sequestrate diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish, e diverse assuntori sono stati segnalati alla prefettura.

Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato sorpreso a sottrarre energia elettrica attraverso un allaccio abusivo che collegava l’abitazione alla rete pubblica. Denunciate a piede libero anche altre cinque persone , tra i 31 e i 73 anni), tutte accusate di furto aggravato di energia. Due uomini di 21 e 43 anni sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti a offendere, e 4 persone per guida senza patente. In tutto sono state identificate e controllate 209 persone e 97 veicoli ed elevate sanzioni per violazioni del codice della strada per 16.442 euro.

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