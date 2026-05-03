Cronaca

Muore in gara il pilota Stefano Torrini

E' stato colto da un malore mentre affrontava il cross test.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tragica fatalità oggi a Terrasini durante la prima prova del Campionato italiano di regolarità Gruppo 5. Stefano Torrini, 68 anni, è stato colto da un malore mentre affrontava il cross test. Il pilota è stato trasportato d’urgenza a bordo di un’ambulanza verso il Pronto soccorso dell’ospedale di Partinico Dove i medici del presidio ospedaliero, dopo aver tentato le ultime manovre di soccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Torrini, pilota lombardo tesserato con il Moto Club RS 77 della provincia di Brescia, era molto conosciuto nell’ambiente. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dai partecipanti al tricolore, che lo ricordano come una persona corretta e disponibile, profondamente legata a questo sport. Anche la Federazione Motociclistica Italiana, a partire dal presidente Giovanni Copioli, ha espresso vicinanza alla famiglia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Il CastrumFavara ricorda Gabriele Vaccaro: commozione allo stadio “Bruccoleri” prima della partita
Apertura

Scontro tra auto e una Vespa, morto motociclista di 36 anni
di Giuseppe Castaldo

Rivolta nel carcere di Agrigento dopo aver picchiato e tolto le chiavi agli agenti, 8 arresti 
Agrigento

Travolge due giovani su un monopattino e scappa, caccia al pirata della strada 
Apertura

Minacce di morte ed estorsione, arrestato 43enne empedoclino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv