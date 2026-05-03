Muore in gara il pilota Stefano Torrini

Tragica fatalità oggi a Terrasini durante la prima prova del Campionato italiano di regolarità Gruppo 5. Stefano Torrini, 68 anni, è stato colto da un malore mentre affrontava il cross test. Il pilota è stato trasportato d’urgenza a bordo di un’ambulanza verso il Pronto soccorso dell’ospedale di Partinico Dove i medici del presidio ospedaliero, dopo aver tentato le ultime manovre di soccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Torrini, pilota lombardo tesserato con il Moto Club RS 77 della provincia di Brescia, era molto conosciuto nell’ambiente. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dai partecipanti al tricolore, che lo ricordano come una persona corretta e disponibile, profondamente legata a questo sport. Anche la Federazione Motociclistica Italiana, a partire dal presidente Giovanni Copioli, ha espresso vicinanza alla famiglia.