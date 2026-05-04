Sicilbanca, approvato bilancio, 8,4 milioni di utile netto d’esercizio 

L’assemblea dei soci di Sicilbanca, tenutasi a Caltanissetta, ha approvato il bilancio 2025 che ha chiuso con un utile netto d’esercizio di 8,4 milioni di euro. La crescita dei crediti verso la clientela (+13,7%) e quella dei depositi dal lato della raccolta (+9,9%) hanno consentito di superare la soglia di 1 miliardo di euro di Prodotto bancario lordo. Detratta la quota destinata al Fondo beneficenza e mutualità esterna, con il quale la Banca sostiene ogni anno centinaia di iniziative sul territorio, l’87% è stato destinato alla riserva legale, rafforzando ulteriormente il patrimonio netto.

“I risultati raggiunti – commenta Giuseppe Di Forti, presidente di Sicilbanca – sono il frutto di una visione strategica in linea con i cambiamenti che le Banche di comunità sono chiamate a realizzare, nonché il risultato di una sana e prudente gestione realizzata sotto la guida della capogruppo Cassa Centrale Banca, alla quale siamo orgogliosamente affiliati”. “Il percorso intrapreso – aggiunge il direttore generale Michele Augello – non è fatto soltanto di numeri, che ci vedono oggi ai primi posti nelle classifiche regionali, ma soprattutto di relazioni, fiducia e responsabilità condivisa. È un tratto gestionale che affonda le radici nella storia della banca, la quale, avendo aggregato negli anni ben otto Bcc, ha tratto forza dalle comunità rispettandole e valorizzandole all’interno di un’azione strategica capace di interpretare il presente, mantenendo salda la propria identità e orientando lo sguardo al futuro”.

L’assemblea ha anche approvato il progetto per la costituzione di una mutua: nascerà così SicilMutua – Ente del Terzo settore, la cui missione, è spiegato, è quella di “rafforzare il presidio di prossimità realizzando la mutualità in campo sanitario, assicurativo e ricreativo per il benessere della persona, a vantaggio dei soci, dei dipendenti e dei clienti di Sicilbanca”.