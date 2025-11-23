Apertura

Fucile, pistola e munizioni in un balcone a Palma di Montechiaro, indagini 

È quanto ritrovato dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro in un balcone di un appartamento

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Cartucce, un tirapugni, una pistola, un fucile e un pacco di munizioni per fucile ad aria compressa. È quanto ritrovato dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro in un balcone di un appartamento nel popoloso centro dell’agrigentino.

Le armi sono state poste sotto sequestro e le indagini sono state avviate. La scoperta è stata fatta durante uno dei controlli della polizia mirati al contrasto della detenzione di armi. L’inchiesta è al momento contro ignoti ma l’attività investigativa mira a individuare chi, effettivamente, detenesse pistola, fucile e munizioni. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Siculiana

Siculiana candidata al Premio Paesaggio del Consiglio d’Europa
Ultime Notizie

Premio Custode dell’ambiente a Schifani, Ciminnisi (M5S): “La Regione premia se stessa”
Catania

Mette a segno nove furti in sei mesi, arrestato 35enne
Catania

Sorpreso a rubare in un b&b, denunciato 60enne
Catania

Alla guida di un’auto con 52 chili di hashish, arrestata cinquantenne 
di Gabriele Terranova e Irene Milisenda

Investito da pirata della strada che scappa, 45enne di Racalmuto in coma
banner italpress istituzionale banner italpress tv