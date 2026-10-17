Fuggono dalla polizia e buttano 10 mila euro in contanti, trovati anche bossoli sotto un’auto: due arresti 

Il rumore delle sirene non è passato certamente inosservato nel quartiere di Fontanelle, popoloso agglomerato a nord di Agrigento, dove la polizia ieri sera ha arrestato due persone al termine di uno spettacolare inseguimento. Si tratta di Giovanni Di Maria, 26 anni, e Faisal Haouari, 34 anni. I due sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda, a prescindere dall’inseguimento lungo viale Sicilia, si arricchisce di due particolari investigativi rilevanti: il sequestro di 9.600 euro in contanti, gettati dall’auto durante la fuga, e il ritrovamento di numerosi bossoli sotto un’auto. Quest’ultima scoperta, però, non è stata contestata ai due giovani ma (al momento) a carico di ignoti. Che ci sia o meno un collegamento con quanto avvenuto ieri o con i recenti episodi di cronaca verificatisi ad Agrigento è al vaglio degli investigatori della Squadra mobile.

Ad ogni modo rimane il fatto. I due indagati, difesi dagli avvocati Salvatore Pennica e Annalisa Russello, non si sono fermati all’alt imposto dalla polizia innescando così un inseguimento a sirene spiegate. Durante la fuga sono stati lanciati dall’abitacolo 9.600 euro in contati suddivisi in tre mazzette: due da 3.500 euro e una da 2.600 euro. Una successiva perquisizione sull’auto ha portato anche al rinvenimento di tracce di polvere bianca. A questo si aggiunge anche una ulteriore scoperta. I poliziotti della Squadra mobile hanno sequestrato anche numerosi bossoli rivenuti sotto un’auto (il reato è a carico di ignoti ndr). Di chi fossero e a cosa servissero lo scopriranno gli investigatori.