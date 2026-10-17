Catania

Fermato con un coltello a serramanico, denunciato 

Nella tasca dei pantaloni i militari hanno trovato un coltello a serramanico con punta acuminata, lungo complessivamente 24 cm

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Prosegue l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Randazzo, impegnati nella prevenzione e nel contrasto dei reati e nel monitoraggio dei movimenti notturni nei comuni dell’area etnea.

Durante uno di questi servizi, i militari della Radiomobile di Randazzo, impegnati in un servizio di perlustrazione a Maniace, hanno fermato un’autovettura che transitava lungo corso Giorgio Maniace. Il conducente, un 22enne residente ad Adrano, ha manifestato particolare agitazione durante le fasi dell’identificazione. I Carabinieri, che hanno approfondito gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare, hanno poi compreso le ragioni del suo nervosismo. Infatti, proprio nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni, i militari hanno trovato un coltello a serramanico con punta acuminata, lungo complessivamente 24 cm con una lama di 10 cm. L’arma è stata sequestrata e il 22enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

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