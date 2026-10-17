Catania

Sottoposto alla sorveglianza speciale viene sorpreso alla guida, denunciato

Era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ma è stato sorpreso alla guida di un’autovettura

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Catania, ma è stato sorpreso alla guida di un’autovettura mentre percorreva le strade del quartiere San Giovanni Galermo. A individuarlo sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, come sempre impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, h24, 7 giorni su 7. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando una “gazzella” che stava percorrendo via San Zenone ha scorto un’autovettura che, provenendo dalla stessa strada, si dirigeva verso via Capo Passero. 

I militari hanno quindi deciso di fermare l’automobile e procedere all’identificazione del conducente, un 57enne residente a Catania, pregiudicato. I successivi accertamenti, effettuati in sinergia con la Centrale Operativa, hanno consentito di scoprire che l’uomo era destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, emesso dal Tribunale di Catania, motivo per cui gli era stata revocata la patente. I Carabinieri hanno quindi ricostruito la sua posizione e informato l’Autorità Giudiziaria di quanto accertato, denunciandolo, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionaleperviolazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 36/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 36/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Fuggono dalla polizia e buttano 10 mila euro in contanti, trovati anche bossoli sotto un’auto: due arresti 
Apertura

Mogli, figli e fratelli di consiglieri e dirigenti nella società dei rifiuti? Esposto anonimo scuote Palma di Montechiaro
Apertura

Travolta dalle fiamme dopo aver acceso il fornello, 77enne trasferita in elisoccorso
Apertura

Morto a 45 anni dopo ricovero in ospedale, maxi risarcimento di 1.6 milioni di euro
Apertura

Bruciata la minicar di un operaio, trovata bottiglietta con liquido infiammabile 
banner italpress istituzionale banner italpress tv