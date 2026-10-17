Sottoposto alla sorveglianza speciale viene sorpreso alla guida, denunciato

Era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Catania, ma è stato sorpreso alla guida di un’autovettura mentre percorreva le strade del quartiere San Giovanni Galermo. A individuarlo sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, come sempre impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, h24, 7 giorni su 7. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando una “gazzella” che stava percorrendo via San Zenone ha scorto un’autovettura che, provenendo dalla stessa strada, si dirigeva verso via Capo Passero.

I militari hanno quindi deciso di fermare l’automobile e procedere all’identificazione del conducente, un 57enne residente a Catania, pregiudicato. I successivi accertamenti, effettuati in sinergia con la Centrale Operativa, hanno consentito di scoprire che l’uomo era destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, emesso dal Tribunale di Catania, motivo per cui gli era stata revocata la patente. I Carabinieri hanno quindi ricostruito la sua posizione e informato l’Autorità Giudiziaria di quanto accertato, denunciandolo, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionaleperviolazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.