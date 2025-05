Furto al distributore automatico di via Pirandello, denunciati 4 giovani 

Trovati, identificati e denunciati. Sono quattro le denunce scattate nei confronti di altrettanti giovani, compresi due minorenni, per il furto con danneggiamento avvenuto lo scorso aprile ai danni di un distributore automatico di snack e bevande in via Pirandello, nel centro di Agrigento.

Si tratta di tre agrigentini e un marocchino. Gli agenti delle Volanti sono arrivati a loro anche grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. I quattro ragazzini dovranno adesso rispondere del reato di furto e danneggiamento.