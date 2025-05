Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 accoglie dal 3 al 5 giugno “Design&Territori”

Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, è pronta ad ospitare dal 3 al 5 giugno “Design&Territori” (D&T), l’evento itinerante nato a Palermo nel 2018 con l’obiettivo di connettere università, imprese e professionisti del design, valorizzando le peculiarità territoriali per promuovere l’innovazione e la collaborazione transdisciplinare.

L’evento D&T, inserito all’interno delle iniziative dell’Università degli Studi di Palermo – Polo Universitario Territoriale di Agrigento, prende vita attraverso la sinergia di quattro università: Università di Palermo, Politecnico di Torino, Università di Bolzano e Università di Parma. La rete si allarga a numerosi altri atenei in tutta Italia, con l’intento di integrare ulteriormente le risorse accademiche e le competenze territoriali per ottenere un impatto ancora più significativo.

Attraverso una mostra, che si inaugura martedì alle ore 18 al Le Fabbriche, e un convegno nazionale che si terrà a Villa Genuardi, verranno presentati i risultati della collaborazione tra università e imprese, dimostrando come il design possa essere un motore di sviluppo economico e sociale.

L’obiettivo è creare un dialogo continuo tra accademia, industria e comunità locali, favorendo lo scambio di idee e la diffusione di best practices. Le cinque aree tematiche della mostra — Radici, Cura, Esplorazione, Esperienza, Identità — risuonano con i quattro elementi della filosofia empedoclea, cuore simbolico di Agrigento 2025: la Terra delle radici, l’Acqua della cura, l’Aria dell’esperienza, il Fuoco dell’esplorazione. L’identità diventa così il punto di convergenza dinamica di queste forze, generando una riflessione sul design come pratica situata, capace di interpretare i territori e di trasformarli attraverso immaginari condivisi e azioni concrete.

Il Comitato Scientifico di D&T è composto da: Dario Russo (UniPa), Paolo Tamborrini (UniPr) e Antonino Benincasa (UniBz).

“Agrigento, con la sua Valle dei Templi, patrimonio dell’umanità UNESCO, rappresenta un crocevia di culture e tradizioni millenarie. Questo contesto storico e culturale unico arricchisce il tema di D&T, che esplora l’intersezione tra design, cultura e territorio. La scelta di Agrigento rende omaggio alla sua eredità storica e sottolinea anche la capacità del design di dialogare con le radici culturali per creare nuove prospettive di sviluppo” – dichiara Dario Russo.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose università italiane, aziende leader e istituzioni locali e nazionali. Le collaborazioni sono essenziali per realizzare un programma ricco e variegato, capace di attirare l’attenzione di professionisti del settore, studenti e appassionati. Le università presenteranno progetti innovativi sviluppati in collaborazione con le imprese, evidenziando l’importanza del design nella valorizzazione delle risorse territoriali.

D&T nasce dalla collaborazione tra l’Università di Palermo e I.D.E.A. – Innovazione e Diffusione per lo sviluppo Economico e Ambientale, ente di formazione accreditato che da oltre vent’anni coltiva il futuro attraverso ricerca, formazione e progetti capaci di incidere sul territorio e sui giovani.

“È un’opportunità unica per il networking, che permette di connettersi con esperti del settore, imprenditori e accademici. I partecipanti potranno anche ammirare progetti innovativi e prendere parte a un convegno animato da relatori di spicco. L’iniziativa è aperta oltre che agli addetti ai lavori, anche ai curiosi e appassionati del design e della cultura. Le mostre e gli eventi collaterali saranno accessibili al pubblico, offrendo un’occasione unica per esplorare come il design può influenzare e migliorare la vita quotidiana e il tessuto sociale” – sostiene Paolo Benincasa.

Nell’ambito della manifestazione verrà anche assegnato il premio D&T, un logo materializzato in ulivo, che verrà conferito all’università e all’azienda che, insieme, avranno dato vita al progetto vincitore. Agli studenti autori del progetto saranno assegnati timbri D&T, come riconoscimento individuale. La selezione è a cura della Giuria D&T, sulla base dei seguenti criteri: innovazione tecnica e tipologica, uso sapiente di tecnologie tradizionali e sperimentazione di tecnologie emergenti, sostenibilità ambientale e sociale.

La Giuria D&T è composta da: Stephan Schmidt-Wulffen (UniBz) e Florinda Saieva (Farm Cultural Park), Gianni Di Matteo (ABA Catania).

Inoltre, la Farm Cultural Park di Favara, partner di D&T, offrirà una residenza artistica agli studenti del gruppo vincitore presso la propria sede, un museo a cielo aperto e una delle più affascinanti esperienze di rigenerazione territoriale a livello internazionale. Il soggiorno sarà concordato con la Farm entro la fine dell’estate 2025.

“La scelta di Agrigento come sede di D&T 2025 celebra l’incontro tra storia, cultura e innovazione. L’evento rafforza il legame tra passato e futuro, dimostrando come il design possa essere un catalizzatore di crescita e sviluppo. Agrigento, con il suo patrimonio culturale unico, è pronta ad accogliere questa sfida, creando un evento memorabile che lascerà un’impronta duratura” –afferma Paolo Tamborrini.

Programma dell’evento

3 giugno

11.00 – Villa Genuardi — Sede di UniPa Polo Universitario di Agrigento

Introduce e modera Dario Russo

Saluti Istituzionali

Massimo Midiri – Magnifico Rettore dell’Università di Palermo

Francesco Micciché – Sindaco di Agrigento

Assuntina Gallo Afflitto – Presidente Onorario dell’Accademia di Studi Mediterranei

Roberto Sciarratta – Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi

Rino La Mendola – Direttore dell’Ordine degli Architetti di Agrigento

Fabrizio Fiscelli – I.D.E.A. – Innovazione e Diffusione per lo sviluppo Economico e Ambientale

Apertura dei lavori

Gianfranco Tuzzolino – Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento

Valeria Scavone – Coordinatrice del CdL in Architettura e Progetto del Costruito

Francesca Tosi – Presidente della Conferenza Universitaria Italiana del Design (CUID)

Lorenzo Imbesi – Presidente della Società Italiana di Design (SID)

Annalisa Spadola – Presidente di ADI Sicilia

Florinda Saieva – Co-ideatore della Farm Cultural Park di Favara

Presentazione del progetto

Dario Russo – Design&Agrigento tra storia e metafora

Paolo Tamborrini – Una Scuola di Design Impossibile

Antonino Benincasa – Sii il disturbo, non il decoro

14:30 – Modera Dario Russo

Venanzio Arquilla, Davide Genco | PoliMi – L’autismo come territorio di progetto Vincenzo Bagnato PoliBa – Design&Territori in Terra di Bari: Riletture, Inversioni, Reinterpretazioni

Patrizia Marti UniSi – Alla maniera dei Living Lab dove i saperi si trasformano Kuno Prey, Gianluca Camillini UniBz – Fare o non fare…

Chiara Remondino PoliTo – Quel caos che chiamiamo innovazione

16:30 Modera Paolo Tamborrini

Barbara Del Curto, Sara Valassina PoliMi – From Waste to Worth and Wealth. Design

e territorio per lo sviluppo di materiali circolari a impatto sociale

Carla Langella UniNa – Glass Evolution: sperimentare con il vetro tra natura, tecnologica e memoria dei luoghi

Cristina Marino UniPr – Casa Design: orientarsi nel territorio per orientare la formazione Alberto Bassi Iuav – Locale è il nuovo globale: il ruolo del design

18:30 Fabbriche Chiaramontane — Inaugurazione mostra

4 giugno

9:30 Villa Genuardi — Sede di UniPa Polo Universitario di Agrigento

Modera Antonino Benincasa

Silvia Barbero, Mariapaola Puglielli e Davide Montaquila PoliTo – Dal tangibile all’intangibile: trame di impatto e confronto tra linguaggi.

Francesca Tosi UniFi – Deinsite: il rapporto tra ricerca, didattica e innovazione progettuale Claudio Gambardella Vanvitelli – Handmade in Italy: design e innovazione per lo sviluppo del Sud Italia

Alessia Brischetto UniFi – Saper fare, design e innovazione: il rapporto tra università e tessuto produttivo

11:30 Modera Dario Russo

Rossana Carullo, Vincenzo Cristallo PoliBa – Territorio ed esperienze di “prossimità” tra uomo e natura

Rossana Gaddi Ud’A – Il territorio da valorizzare, tra didattica e impresa. Quale ruolo per il designer della comunicazione?

Francesco Monterosso UniPa – Progetti urgenti per patrimoni fragili

Christian Upmeier, Gabriela Nicole Cruz Galdamez UniBz – Progettare — pubblicare — esporre

14:30 Modera Paolo Tamborrini

Lucia Pietroni, Mariangela Balsamo UniCam – Design con i Territori: Coinvolgere, condividere, collaborare, progettare

Carlo Martino | Sapienza – Comunicare il Capitale Naturale

Benedetto Inzerillo UniPa – Design-driven tra pubblico e privato per i territori in transizione Alfonso Morone, Edoardo Amoroso UniNa – Il progetto come espressione dell’identità territoriale

Nicolò Casiddu, Francesco Burlando UniGe – Interazione tra creatività̀ umana e innovazione AI driven

16:00 Premiazione D&T 2025

16:30 Chiusura dei lavori

21.15 Valle dei Templi — Visita notturna offerta dall’Accademia di Studi Mediterranei

5 giugno

9.30 – Villa Genuardi — Sede di UniPa Polo Universitario di Agrigento DesignXEdu | Coding | Hacking | Acting

Educare con/al design negli spazi ibridi del futuro | Conferenza + workshop

Apertura dei lavori

Luisa Amenta CIMDU UniPa Dario Russo UniPa

Presentazione del progetto

Alessio Caccamo Sapienza – Design e ricerca educativa. Le attività del gruppo BU SID “DesignXEdu”

Francesco Monterosso UniPa – Pratiche dialogiche per educare con/al design

Pietro Nunziante UniNa – Politiche europee e formazione del futuro per e nelle società digitali

11.15 – Riflessioni, Approfondimenti, Esperienze

Modera Francesco Monterosso

Paola La Scala UniPa – Servizi e interazione negli spazi ibridi: un approccio progettuale sperimentale

Salvatore Di Dio UniPa – Learning by Designing: esperienze didattiche tra service design e AI

Viola Bartoli Farm Cultural Park – L’esperienza di SOU – Scuola di Architettura per bambini Alessandro Tartaglia CdA de La Scuola Open Source Un esperimento di pedagogia radicale: La Scuola Open Source a Bari

Claudia Ciulla FEM Modena – Formare attraverso il Design. L’esperienza di FEM in Italia Marilena Giglia Dirigente scolastico e coordinatore regionale Scuole Dialogiche – Nuove pratiche pedagogiche ed educative. Esperienze nella rete di Scuole Dialogiche in Italia e Sicilia

Maria Concetta Parello Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi – Esperienze di formazione per il patrimonio culturale nella Valle dei Templi

Erasmo Mormino Qonto – Service Learning. Progettare con e per le comunità Andrea Borruso OnData – Dati bene comune! Nuove pratiche e nuovi rituali educativi attorno ai dati.

14:30 – Workshop Design speculativo per l’educazione del futuro

In collaborazione col Master in Interaction Design e User Interface (UX/UI) con Claudia Ciulla (FEM) ed Erasmo Mormino (Qonto)

Presentazione e avvio dei lavori

16:30 – Riflessioni, dibattito e chiusura dei lavori

I lavori proseguiranno il 6 Giugno e 7 giugno al Farm Cultural Park — sede di Palermo, Ex Convento dei Crociferi