Gambizzato a Ribera titolare di palestra, carabinieri cercano lo sparatore

Un uomo, Antonino Ruvolo, 44 anni, è stato gambizzato a Ribera sua città di nascita e residenza. Si tratta del titolare di una palestra che è stato raggiunto da due colpi di fucile caricato a pallini all’esterno della palestra Combat Gym, intorno alle 19 di stasera. L’uomo che è stato gambizzato, con piccoli precedenti penali, non sarebbe in pericolo di vita e si trova ricoverato all’ospedale della vicina Sciacca. Chi ha sparato è ancora libero facendo perdere le proprie tracce ma noto ai carabinieri che lo stanno cercando per arrestarlo. Lo sparatore di Ruvolo dopo aver fatto fuoco è scappato a bordo di una Ford Fiesta bianca. Il movente del ferimento non è stato reso noto ma ben a conoscenza della Procura della Repubblica di Sciacca, diretta da Roberta Buzzolani che adotterà i provvedimenti del caso.