Pisano, intervengono sulla decisione del gip Michele Dubini di disporre gli arresti domiciliari nei confronti del parlamentare nell’ambito dell’inchiesta ormai nota come “Eventopoli”. I legali precisano di non conoscere la motivazione dell’ordinanza, riservatamente trasmessa al presidente della Camera, ma di avere appreso dalla stampa che riporta l’avvio della procedura di autorizzazione a procedere in relazione al titolo custodirle emesso dal gip rispetto a tre, degli originari 11 capi di imputazione riportati nella richiesta della Procura, due dei quali diversamente riqualificati dal giudice.

“Non avendo potuto esaminare l’ordinanza – si legge nella nota – non è dato sapere se le esigenze cautelari, ed eventualmente quali tra quelle astrattamente configurabili, siano state ritenute sussistenti per tutte e tre le imputazioni o solo per taluna di queste”. Gli avvocati proseguono: “La richiesta della Procura risulta recepita solo parzialmente dal gip sia con riguardo agli addebiti che con riguardo alla misura coercitiva individuata negli arresti domiciliari piuttosto che in quella del carcere. Le deduzioni difensive avanzate in sede di interrogatorio preventivo – si legge – risultano in buona misura condivise dal gip che ha provveduto alla diversa qualificazione giuridica di due dei tre addebiti residui per i quali si sono riservate esigenze di cautela”.

I legali dell’onorevole Pisano si riservano ogni valutazione all’esito dell’esame del provvedimento di cui non hanno ancora conoscenza confidando di poter chiarire più incisivamente, nella sede propria della giurisdizione, la posizione del loro assistito rispetto agli addebiti dai quali egli si dichiara estraneo.