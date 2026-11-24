La Polizia di Stato ha denunciato un pluripregiudicato di Adrano di 46 anni che, nei giorni scorsi, ha violato gli obblighi derivanti dalla misura degli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo non è stato trovato in casa, nel corso di un controllo effettuato dai poliziotti della squadra volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano. Solo dopo diversi minuti, il 46enne si è presentato davanti la porta di casa, giungendo a piedi in tutta tranquillità.

Alla richiesta di spiegazioni, il pluripregiudicato ha raccontato ai poliziotti di essersi dovuto allontanare dalla sua abitazione per un’esigenza familiare, precisando, poi, di aver dovuto incontrare la sorella e i nipoti, tra i quali era, peraltro, sorta una lite per futili motivi. Alla luce di quanto accaduto, i poliziotti lo hanno denunciato per il reato di evasione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, ripristinando gli arresti domiciliari.