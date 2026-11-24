«Per anni, ogni estate, i treni da e per Palermo sono rimasti fermi per lavori. Gli agrigentini hanno sopportato bus sostitutivi, ritardi e disagi nella convinzione che alla fine avrebbero avuto un servizio migliore. Oggi la risposta è la soppressione delle corse. È una presa in giro che la nostra città non merita e che non siamo disposti ad accettare.»

Così il Sindaco di Agrigento Michele Sodano interviene sulla soppressione dei regionali R 22008 e R 5630, prevista dal 13 dicembre 2026 con l’orario invernale. Sparirebbero l’unico treno diretto di metà giornata da Agrigento Centrale a Palermo Aeroporto e l’ultimo rientro serale diretto dallo scalo verso la città.

«Si tratta di una decisione presa senza che il Comune di Agrigento venisse nemmeno interpellato» prosegue il Sindaco. «Il nostro è un territorio senza aeroporto. A meno di un anno dalla fine dell’anno da Capitale italiana della Cultura ci tolgono proprio i collegamenti che ci avevano reso finalmente raggiungibili. Dopo le 7.38 del mattino chi deve andare in aeroporto dovrà cambiare treno. Chi rientra la sera non avrà più un treno diretto dopo le 20.13. È la seconda volta in un anno che succede, dopo la corsa serale da Punta Raisi cancellata all’inizio del 2026. A pagare sono pendolari, studenti, lavoratori, chi viaggia per curarsi, gli agrigentini che tornano a casa e i visitatori diretti alla Valle dei Templi.»

«Ci dicono che il problema sono i binari per il ricovero notturno dei treni ad Agrigento Centrale. Il Comitato pendolari Palermo–Agrigento ha già consegnato a Regione, Trenitalia e RFI un dossier tecnico con due soluzioni concrete. Entrambe permetterebbero di mantenere le due corse con i treni già previsti nei turni e senza costruire nuovi binari. Le soluzioni quindi esistono. Manca soltanto la volontà di applicarle.» «Questa battaglia è già cominciata. Il primo passo è l’interrogazione urgente che l’onorevole Ismaele La Vardera ha depositato oggi all’ARS insieme ai colleghi Alessandro De Leo, Jose Marano e Carlo Gilistro. L’interrogazione chiede al Presidente della Regione e all’Assessore alle infrastrutture di rispondere su chi ha deciso questi tagli, su quali dati e perché le soluzioni proposte dai pendolari siano state ignorate. Ringrazio Ismaele per aver sposato subito questa causa senza esitazioni.»

«Non ci fermeremo qui. Siamo pronti ad andare a Palermo e a far valere le ragioni di Agrigento direttamente con l’assessore Aricò, perché consideriamo questa scelta sbagliata e ingiusta per la nostra comunità. Chiediamo che le due corse restino in servizio dopo il 13 dicembre. Chiediamo un tavolo tecnico urgente con Trenitalia, RFI, il Comune e il Comitato pendolari. Chiediamo infine che si programmi il potenziamento dei binari di Agrigento Centrale, perché i collegamenti diretti con l’aeroporto siano garantiti nel tempo e non rimessi in discussione a ogni cambio d’orario.» «Ringrazio anche la Consigliera comunale Elvira Mangione per l’attenzione e la costanza con cui segue il tema dei trasporti, compresa questa vicenda. Agrigento non è una periferia da sacrificare. La mobilità dei nostri concittadini è un diritto e su questo non faremo un passo indietro.»