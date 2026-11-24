L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è presente al 21° Forum Risk Management in Sanità, in programma dal 24 al 27 novembre ad Arezzo, con il commissario straordinario Alessandro Delle Donne e una rappresentanza di propri professionisti. L’appuntamento, tra i principali momenti di confronto nazionale sui temi dell’innovazione e dell’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, rappresenta un’importante occasione di aggiornamento, condivisione di esperienze e crescita professionale, consentendo all’ASP di contribuire al dibattito sui nuovi modelli organizzativi e sulle prospettive della sanità pubblica. Nel corso dei lavori, dedicati al tema “Dopo il PNRR quale sanità: equità, qualità e prossimità delle cure, sanità digitale”, il Commissario Delle Donne intervenendo sul tema della mattinata, ossia il ruolo della riabilitazione e, in particolare, della fisioterapia, ha affrontato i temi della continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

«Il PNRR ci ha dato gli strumenti, ora tocca a noi dargli un’anima. E quell’anima si chiama presa in carico», ha affermato, sottolineando come «Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali e nuove tecnologie debbano tradursi in percorsi assistenziali concreti. La fisioterapia, in questo modello, non è una semplice prestazione, ma il ponte tra la dimissione ospedaliera e il recupero dell’autonomia, soprattutto per i pazienti fragili e anziani. Il rischio, altrimenti, è che una volta tornato a casa il paziente si ritrovi senza un’effettiva continuità delle cure».

Richiamando le caratteristiche del territorio agrigentino, con le sue aree interne, le distanze e una significativa presenza di popolazione anziana, Delle Donne ha affrontato il tema dell’equità con una frase particolarmente incisiva: «se la risposta dipende dal codice di avviamento postale, abbiamo fallito». Il diritto a cure tempestive e qualificate, infatti, non può dipendere dal comune di residenza: un cittadino di Sciacca, Ribera, Licata o di un piccolo centro dell’entroterra deve poter contare sulle stesse opportunità assistenziali di chi vive ad Agrigento città. Equità non significa offrire a tutti indistintamente le stesse prestazioni, ma garantire a ciascuno ciò di cui ha bisogno, nel luogo in cui ne ha bisogno.

Da qui la necessità di rafforzare le reti di patologia e l’integrazione tra ospedale, servizi territoriali e domicilio. «Senza rete, la prossimità diventa improvvisazione. Con la rete, la prossimità diventa diritto», ha osservato il Commissario, evidenziando anche l’importanza della qualità degli interventi, da valutare non soltanto in base al numero delle prestazioni erogate, ma soprattutto ai risultati raggiunti: recupero funzionale, autonomia del paziente e riduzione delle riospedalizzazioni evitabili. «Dobbiamo passare dalla logica del quante prestazioni abbiamo erogato alla logica del quanta autonomia abbiamo restituito». Un ruolo decisivo è affidato anche alla sanità digitale. Telemedicina, teleriabilitazione e monitoraggio domiciliare possono favorire la condivisione dei percorsi tra professionisti e garantire assistenza anche nelle aree più distanti dai presidi ospedalieri. La tecnologia, ha sottolineato Delle Donne, non deve sostituire la relazione di cura, ma renderla possibile e più efficace, portando le competenze dove si manifesta il bisogno.

In conclusione, il Commissario ha ricondotto le sfide del dopo PNRR a tre elementi fondamentali: persone, percorsi e dati. Senza professionisti, integrazione organizzativa e misurazione degli esiti, anche le nuove infrastrutture rischiano di non esprimere tutte le loro potenzialità. «La sanità di prossimità non è una sanità di serie B per chi non può andare nei grandi centri. È, al contrario, la sanità più avanzata, perché tiene insieme ospedale e territorio, acuzie e cronicità, cura e riabilitazione, tecnologia e relazione», ha concluso Delle Donne. La partecipazione dell’ASP di Agrigento al Forum conferma l’importanza del confronto con le altre realtà sanitarie e della condivisione di competenze ed esperienze, nella consapevolezza che la sfida della sanità del futuro non consiste soltanto nel realizzare nuove strutture, ma nel renderle capaci di rispondere, in modo equo e continuativo, ai bisogni delle persone.