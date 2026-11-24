La foto è lì, nei meandri dei social. Dove tutto è pubblico ma a volte rimane sommerso da fiumi di parole e immagini prima di riemergere. Ritrae una tavolata festosa, con bicchieri alzati al cielo. Seduti intorno ad un tavolo a ferro di cavallo in un locale chic del centro città ad Agrigento, ci sono il deputato Lillo Pisano, la sua cerchia più ristretta di collaboratori – oggi in parte tutti indagati con lui nell’inchiesta “Eventopoli“, che rischia di costargli gli arresti domiciliari e già adesso ha spinto Fratelli d’Italia a disporre una sospensione cautelativa -, oltre che alcuni consiglieri comunali e rappresentanze di vertice del partito a lui riconducibili nonostante all’epoca dei fatti militasse in Noi Moderati essendo stato già cacciato dalla formazione di Giorgia Meloni per le note vicende dei post “nostalgici“.

“Essere una squadra significa appartenere a qualcosa di più grande” diceva in un lungo post uno dei collaboratori di Pisano oggi indagato. Qualcosa di troppo grande, secondo la Magistratura, che dietro quel gruppo di vecchi amici e militanti trasformato in una “corrente” vede – con vecchie glorie e nuovi innesti – un’associazione a delinquere finalizzata a spartirsi i fondi degli spettacoli ad Agrigento provenienti dalla Regione.

Ed è proprio quella comitiva divenuta un gruppo di “potere” il segreto del già consigliere comunale trovatosi catapultato in un seggio blindatissimo alla Camera dopo decenni di militanza nella destra, ben lontano dai numeri di consenso elettorale attuali. Pisano ha continuato, per molti versi, a rivolgersi unicamente a quella cerchia anche quando c’era qualcosa da spartire, come incarichi e contrattini Cococo in quel feudo incontrastato che è stata la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, dove il deputato, tramite l’amico Salvo Prestia, faceva il bello e il cattivo tempo. Anzi, proprio l’ex direttore – manco a dirlo, anche lui indagato nello stesso filone – era stato nominato dal sindaco Franco Micciché per indicazione di Pisano. Lo rivela, interrogato dal procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo lo stesso ex primo cittadino, che candidamente confessa che non lo conosceva e che nonostante gli giungessero segnalazioni di comportamenti borderline provenienti dal resto del Cda (che comunque non aveva possibilità di controllare tutti gli atti), non aveva motivo di mettere mano ad un sottogoverno che il parlamentare gestiva manu militari. Negli atti d’indagine, addirittura, emerge la conversazione intercettata di un consigliere comunale che si lamentava della scarsa generosità del gruppo più ristretto di Pisano, chiedendo – ma non al parlamentare – che ogni tot progetti ottenuti qualcuno fosse suddiviso anche tra gli altri che avevano dato un contributo in campagna elettorale. Un gretto mercimonio di fondi pubblici.

Eppure, c’è un tema che adesso tutti ignorano o fanno finta di non vedere, a partire dai vertici regionali e nazionali di Fratelli d’Italia. E’ vero, dopo “l’incidente” in piena campagna elettorale per le nazionali con i post che definivano Hitler “uno statista”, il partito lo aveva sospeso, costringendo Pisano a svernare fino allo scorso settembre nel gruppo parlamentare di Noi Moderati. Ma il Lillo dei miracoli non aveva mai smesso di comandare dentro FdI, guidando una propria corrente che contava consiglieri comunali, assessori, componenti degli organismi di partito provinciali.

Pur non comparendo mai nelle convention, era nel buen retiro del Villaggio Mosè, tra il comitato elettorale e un noto bar che è stato a lungo la sua base operativa, era lui a stabilire con il suo gruppo cosa dovesse avvenire dentro il partito, anche se non bisognava dirlo. Un segreto di Pulcinella, a dire il vero, con tutti estremamente preoccupati che queste ricostruzioni finissero sui giornali e quindi poi nella rassegna stampa nazionale.

Mutu cu sapi u jocu, insomma. O almeno così doveva essere. Peccato che a far saltare il tavolo c’ha pensato la Procura.