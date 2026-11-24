La rete stradale Anas come punto di incontro tra storia, innovazione e sostenibilità ambientale. In provincia di Agrigento sono in corso le operazioni di trasporto eccezionale dei componenti destinati alla realizzazione di un nuovo impianto eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le movimentazioni vengono effettuate prevalentemente nelle ore notturne, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada e garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Particolarmente suggestivo è il passaggio dei convogli lungo la rotatoria di Giunone, riqualificata da Anas attraverso l’impiego di sistemi di illuminazione a LED e di essenze vegetali autoctone della macchia mediterranea, coniugando efficienza energetica, sicurezza stradale e valorizzazione del paesaggio.

Sullo sfondo della Valle dei Templi, patrimonio mondiale dell’UNESCO, il transito dei componenti destinati alla produzione di energia eolica assume un particolare valore simbolico: l’incontro tra il patrimonio storico del territorio e le tecnologie del futuro, orientate alla riduzione delle emissioni e alla progressiva decarbonizzazione del sistema energetico. In questo contesto, Anas conferma il proprio impegno sui temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, attraverso una gestione della rete stradale attenta all’efficienza energetica, alla tutela del paesaggio e alle esigenze della transizione ecologica. Un’immagine che testimonia come le infrastrutture stradali possano rappresentare non soltanto uno strumento di mobilità e collegamento, ma anche un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese, nel rispetto dell’identità storica, culturale e ambientale dei territori.