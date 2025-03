Grave incidente sulla Ss640, sei feriti e quattro auto coinvolte

Quattro auto coinvolte, sei feriti e un elisoccorso atterrato sul posto. È il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 640, in direzione Agrigento. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma, dopo un tamponamento, i veicoli sono rimasti coinvolti. Un’auto, dopo l’impatto, si è ribaltata sulla carreggiata.

Cinque persone sono rimaste ferite lievemente mentre un altro in modo più grave ma, secondo prime informazioni, non in pericolo di vita. Lanciato l’allarme, sul posto è atterrato un elisoccorso per trasportare il più grave dei feriti in ospedale. Presenti i carabinieri della Compagnia di Canicattì, i Vigili del fuoco ed il personale del 118.