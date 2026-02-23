Apertura

Accusa malore alla guida e si schianta contro guardrail, morto 57enne 

Il conducente sarebbe stato colto da un malore improvviso, perdendo il controllo del veicolo e finendo contro il guardrail

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un 57enne è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina sull’asse dei servizi della Tangenziale di Catania. L’uomo, probabilmente per un malore, mentre dirigeva versa il capoluogo etneo, ha perduto il controllo del proprio veicolo e si è schiantato contro il guardrail. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura.

