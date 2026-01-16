Apertura

Identificati i protagonisti della maxi rissa in piazza, 4 denunce 

I carabinieri, al termine di un’attività investigativa, hanno identificato alcuni dei protagonisti della zuffa. Gli indagati sono tutti di Ribera

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È di quattro denunce il bilancio della maxi rissa avvenuta sabato scorso in piazza Libertà, nel centro di Santa Margherita Belice. I carabinieri, al termine di un’attività investigativa, hanno identificato alcuni dei protagonisti della zuffa. Gli indagati sono tutti di Ribera.

Ancora non chiari i motivi della scazzottata. L’episodio ha comunque scosso la comunità belicina richiamando l’attenzione sul tema della sicurezza già al centro di un vertice presieduto dal prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. 

