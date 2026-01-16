Agrigento

Ecua, il cartello sociale incontra il Prefetto: “la politica assuma decisioni chiare e responsabili”

Il Cartello sociale esprime apprezzamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrate dal rappresentante del Governo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Cartello sociale, al termine dell’incontro con il prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo, sul grave stato di impasse in cui versa il Consorzio universitario ECUA, esprime apprezzamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrate dal rappresentante del Governo nei confronti di una situazione che ha ormai assunto caratteri di vera e propria emergenza.
La paralisi che sta soffocando ECUA non è il frutto di cause esterne o inevitabili, ma il risultato diretto di uno scontro politico interno a una coalizione di partiti che esprime la maggioranza sia a livello locale sia regionale. Uno scontro incomprensibile, che si consuma sulla pelle degli studenti, dei lavoratori e dell’intero territorio, e che rischia di produrre danni irreversibili.
Il Cartello sociale ha rappresentato al prefetto non solo l’inaccettabile ritardo nella definizione della governance del Consorzio, ma soprattutto il deterioramento delle condizioni finanziarie, che mette seriamente a rischio la sopravvivenza stessa di ECUA e il diritto allo studio nella provincia di Agrigento.
Di fronte a questo quadro allarmante, il prefetto Caccamo, dopo aver ascoltato le istanze del Cartello sociale, si è impegnato a convocare con urgenza i sindaci componenti dell’Assemblea del Consorzio, al fine di richiamare tutte le responsabilità istituzionali e sollecitare una soluzione immediata all’attuale impasse.
Il Cartello sociale ribadisce che non è più tollerabile alcuna perdita di tempo: la politica assuma finalmente decisioni chiare e responsabili. Ogni ulteriore rinvio equivarrà a una precisa scelta politica, di cui qualcuno dovrà assumersi pubblicamente la responsabilità, anche in relazione allo stato di agitazione proclamato dal personale dipendente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Gela

Incendio al McDonald’s, paura e danni 
Catania

Aggredito dal figlio dopo aver rifiutato la richiesta di denaro: arrestato 41enne
Catania

Contrasto ai parcheggiatori abusivi: i Carabinieri denunciano un 75enne
Ribera

All’ospedale di Ribera entra in funzione la nuova Tac, Ruvolo: “risposta concreta per il territorio”
Agrigento

Ecua, il cartello sociale incontra il Prefetto: “la politica assuma decisioni chiare e responsabili”
Catania

Pedinano orafo e lo rapinano di quasi 200mila euro in gioielli, due arresti 
banner italpress istituzionale banner italpress tv