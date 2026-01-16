Ecua, il cartello sociale incontra il Prefetto: “la politica assuma decisioni chiare e responsabili”

Il Cartello sociale, al termine dell’incontro con il prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo, sul grave stato di impasse in cui versa il Consorzio universitario ECUA, esprime apprezzamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrate dal rappresentante del Governo nei confronti di una situazione che ha ormai assunto caratteri di vera e propria emergenza.

La paralisi che sta soffocando ECUA non è il frutto di cause esterne o inevitabili, ma il risultato diretto di uno scontro politico interno a una coalizione di partiti che esprime la maggioranza sia a livello locale sia regionale. Uno scontro incomprensibile, che si consuma sulla pelle degli studenti, dei lavoratori e dell’intero territorio, e che rischia di produrre danni irreversibili.

Il Cartello sociale ha rappresentato al prefetto non solo l’inaccettabile ritardo nella definizione della governance del Consorzio, ma soprattutto il deterioramento delle condizioni finanziarie, che mette seriamente a rischio la sopravvivenza stessa di ECUA e il diritto allo studio nella provincia di Agrigento.

Di fronte a questo quadro allarmante, il prefetto Caccamo, dopo aver ascoltato le istanze del Cartello sociale, si è impegnato a convocare con urgenza i sindaci componenti dell’Assemblea del Consorzio, al fine di richiamare tutte le responsabilità istituzionali e sollecitare una soluzione immediata all’attuale impasse.

Il Cartello sociale ribadisce che non è più tollerabile alcuna perdita di tempo: la politica assuma finalmente decisioni chiare e responsabili. Ogni ulteriore rinvio equivarrà a una precisa scelta politica, di cui qualcuno dovrà assumersi pubblicamente la responsabilità, anche in relazione allo stato di agitazione proclamato dal personale dipendente.