Il Cile vince la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore. Il gruppo sudamericano vince l’ambito Tempio d’oro confermando i pronostici della vigilia. Il Cile succede alla Colombia che aveva trionfato lo scorso anno. Fin dal primo giorno della manifestazione il Cile ha conquistato i cuori degli agrigentini e dei tantissimi turisti grazie alle loro coreografie, ai loro costumi e al loro calore. Il secondo posto va al gruppo della Georgia, premiato dal prefetto Salvatore Caccamo mentre il tempio di bronzo è stato assegnato alla Serbia.

I premi per le migliori danze vanno alla Bulgaria e al Canada mentre quello per i i migliori costumi è stato assegnato all’Ecuador. Il premio della stampa “Ugo Re Capriata” va invece alla Serbia. Si chiude, dunque, la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore. Una manifestazione record con centinaia di migliaia di presenze ad Agrigento. Una città viva che ha aperto le porte ai popoli del mondo lanciando messaggi di pace. Le vie della Città in questi giorni sono state prese d’assalto da un fiume di persone tra cibo, musiche, danze e colori.