Il crollo dell’ex ospedale di Agrigento, indagini su ristrutturazione e sicurezza del lavoro 

Proseguono le indagini sul crollo che ha interessato parte dell’ex ospedale di Agrigento, un edificio in via Atenea che avrebbe dovuto ospitare a breve la nuova sede dell’Università della Città dei templi.

La procura di Agrigento, con l’inchiesta coordinata dal pm Annalisa Failla, sta effettuando tutti i necessari controlli sul cantiere, il cui sequestro è stato convalidato nelle scorse ore dal gip di Agrigento. L’obiettivo degli inquirenti è capire se – in relazione alle opere in corso – sono state rispettate tutte le normative sulla sicurezza del lavoro in relazione agli scavi sottostanti l’edificio.

Lo scopo è quello di accertare le eventuali responsabilità di tecnici, progettisti e titolari della ditta che si stavano occupando dei lavori di ristrutturazione del palazzo. Non è escluso, a questo punto, che nelle prossime ore possano essere iscritti nel registro degli indagati proprio coloro i quali si sono occupati delle opere di restyling.