Editoria, Salvatore Palella acquisisce il quotidiano La Sicilia: finisce l’era Ciancio

L’imprenditore italo-americano Salvatore Palella ha acquisito il controllo del quotidiano La Sicilia. Lo riporta oggi il quotidiano catanese. “Palella Holdings – si legge – acquisisce il quotidiano ‘La Sicilia’, la societa’ editrice Dse Spa con la relativa quota di Ansa, ed e’ una svolta non soltanto per questo quotidiano ma per l’editoria siciliana.

Il quotidiano piu’ diffuso dell’Isola e punto di riferimento per milioni di siciliani nel mondo, da ieri passa ufficialmente sotto il controllo di Palella Holdings, il family office guidato dall’imprenditore italo-americano Salvatore Palella, originario di Acireale e da anni residente negli Stati Uniti, da dove coordina numerose attivita’ imprenditoriali internazionali. L’operazione, perfezionata tramite Sicily Investment Fund e la costituzione della nuova societa’ editoriale con Gianluca Spriano nel ruolo di Amministratore Delegato, definisce un passaggio di testimone importante dopo 80 anni di ininterrotta gestione della famiglia Ciancio Sanfilippo, che attraverso la Dse ha editato il giornale sin dalla sua fondazione nel 1945 per iniziativa di Domenico Sanfilippo, avvocato e proprietario terriero di Adrano, liberale nel senso piu’ pieno del termine”.

“Ho scelto di acquistare ‘La Sicilia’ – scrive Palella in un ‘editoriale’ – perche’ credo che il primo passo per costruire un futuro sia una comunicazione giusta: libera, aperta, trasversale, positiva”.