Manutenzione delle strade: al via lavori tra San Leone, Fontanelle e Villaggio Mosè 

«Con la consegna dei lavori in data 26 maggio 2025 all’impresa esecutrice, prende ufficialmente il via il cantiere per la messa in sicurezza delle vie Cavaleri Magazzeni, Serraferlicchio e degli Ulivi, nel territorio comunale di Agrigento. I lavori, della durata contrattuale di 150 giorni, iniziano con la pulizia delle canalette a bordo strada sulla via Cavaleri Magazzeni, primo passo di un intervento tanto atteso quanto necessario.

Si tratta di un intervento strategico per la città, reso possibile grazie all’attivazione delle somme OCDPC 558 con Disposizione n. 250 del 07.03.2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Sicilia, Ing. Salvatore Cocina, che ringraziamo per la sensibilità e il supporto. In meno di un anno, gli uffici comunali sono riusciti a completare tutte le attività necessarie: indagini geognostiche, calcoli strutturali, progettazione esecutiva, acquisizione di tutti i pareri degli enti competenti e approvazione in linea tecnica e amministrativa, fino all’affidamento dei lavori. Un risultato tutt’altro che scontato, frutto di un lavoro intenso e coordinato.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gaspare Triassi, e ai dipendenti comunali di supporto al RUP per la professionalità e l’impegno dimostrati, che hanno consentito di rispettare i tempi e di garantire qualità e rigore tecnico in ogni fase dell’intervento.

L’Amministrazione comunale può oggi, con orgoglio, affermare di aver trasformato in realtà anche la sistemazione di queste strade, attesa da decenni, riuscendo ad attivare e portare a compimento, entro la fine del mandato, una manutenzione straordinaria delle vie Cavaleri Magazzeni, Serraferlicchio e degli Ulivi, trafficate quotidianamente e in particolare nel periodo estivo. Un intervento che non si realizza ogni giorno, ma che rappresenta concretamente un passo avanti per la sicurezza e la vivibilità della nostra città.»